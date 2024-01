Mercato NBA, Kawhi Leonard firma estensione triennale con i Los Angeles Clippers: 153 milioni di dollari

La rinuncia a Eric Gordon era già piuttosto indicativa delle intenzioni dei Los Angeles Clippers sul mercato NBA. Si stava preparando il terreno per mosse di grande portata, non solo simbolica. L’estensione di contratto con Kawhi Leonard, ufficializzata nella serata di mercoledì dalla squadra californiana, conferma i propositi dei mesi scorsi.

Due volte MVP delle Finals e cinque volte All-Star, Leonard rimarrà legato alla franchigia di L.A. fino al 2026-2027. L’accordo triennale, che non prevede player option, è circa 8.5 milioni al di sotto rispetto alla max extension che i Clippers avrebbero potuto offrire a Leonard. Lo scrive Shams Charania, insider NBA per The Athletic.

Sources say there is no player option in Kawhi Leonard's new deal, which is about $8.5 million under the maximum salary amount for his three years.

Three years, $152.4M for the two-time NBA Finals MVP. 💰💰💰 https://t.co/EKfeQei3aN

