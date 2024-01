I giocatori a rischio taglio nel mercato NBA 2023-2024

Tutti i giocatori con contratti NBA parzialmente garantiti – sia standard sia two way – per la stagione corrente guardano con attenzione alla deadline fissata per le 5 pm ET di domenica 7 gennaio (le 23 ora italiana). Le squadre sono chiamate infatti entro questo termine a decidere su un eventuale taglio, liberando spazio a roster. Trascorso il waiver period di 48 ore, la quota “non garantita” degli accordi verrà riconosciuta interamente per il resto dell’annata dal 10 gennaio 2024.

Mercato NBA, i 34 contratti parzialmente garantiti per 2023-24

Vediamo dunque squadra per squadra le situazioni in via di definizione (fonte Spotrac.com).

Atlanta Hawks

Nessuna decisione pendente

Boston Celtics

Dalano Banton $2, 019, 706

Luke Kornet $2, 413,304

Svi Mykhailiuk $2, 019, 706

Lamar Stevens $2, 019, 706

Brooklyn Nets

Harry Giles II $2, 019, 706

Trendon Watford $2, 019, 706

Charlotte Hornets

Frank Ntilikina $2, 019, 706

Ish Smith $2, 019, 706

J.T. Thor $ 1, 836, 096

Chicago Bulls

Terry Taylor $2, 019, 706

Cleveland Cavaliers

Sam Merrill $1, 997 238

Tristan Thompson $2, 019, 706

Dallas Mavericks

Markieff Morris $2, 019, 706

Denver Nuggets

Nessuna decisione pendente

Detroit Pistons

Kevin Knox $2, 019, 706

Golden State Warriors

Gui Santos $1, 119, 563

Houston Rockets

Aaron Holiday $2, 019, 706

Boban Marjanovic $2, 019, 706

Indiana Pacers

James Johnson $1, 416, 116

Los Angeles Clippers

Nessuna decisione pendente

Los Angeles Lakers

Nessuna decisione pendente

Memphis Grizzlies

Bismack Biyombo $5, 000, 000

Miami Heat

Orlando Robinson $1, 801, 769

Dru Smith $1 801, 769

Milwaukee Bucks

Nessuna decisione pendente

Minnesota Timberwolves

Nessuna decisione pendente

New Orleans Pelicans

José Alvarado $1, 836, 096

New York Knicks

Ryan Arcidiacono $2, 019, 706

Taj Gibson $1, 416, 116

Oklahoma City Thunder

Isiah Joe $1, 997, 238

Aaron Wiggins $1, 836, 096

Orlando Magic

Jonathan Isaac $17, 400, 000

Philadelphia 76ers

Nessuna decisione pendente

Phoenix Suns

Jordan Goodwin $1, 927, 896

Portland Trail Blazers

Moses Brown $2, 019, 706

Ishmail Wainright $1, 927, 896

Skylar Mays $1, 799, 163

Sacramento Kings

Juan Toscano-Anderson $1, 416, 116

San Antonio Spurs

Nessuna decisione pendente

Toronto Raptors

Nessuna decisione pendente

Utah Jazz

Luka Samanic $2, 066, 585

Omer Yurtseven $2, 800, 000

Washington Wizards

Nessuna decisione pendente

