NBA, prima tripla doppia in carriera per Paolo Banchero e Orlando vince contro Denver

Sangue freddo nelle vene per Paolo Banchero. La stella degli Orlando Magic, infatti, ha segnato i tiri liberi della vittoria a pochi secondi dal termine sul campo dei Denver Nuggets. Una vittoria tanto più clamorosa in quanto i Magic – che non viaggiano particolarmente bene in classifica – erano arrivati anche a sprofondare anche fino al -18 verso l’inizio del secondo tempo.

Detto questo, Banchero ha trascorso buona parte della sua personalissima partita a fare male agli avversari dai tiri liberi (15/19), registrando addirittura la sua prima tripla doppia NBA in carriera con 32 punti (8/21 al tiro di cui 1/ 4 dalla distanza), 11 assist, 10 rimbalzi e 3 palle rubate. Per la felicità di coach Jamahl Mosley:

“Lui è speciale, più che speciale. Ho visto tanti giocatori speciali in questo campionato e lui è uno di questi. Non ha nemmeno scalfito la superficie di ciò che può fare. Ma la cosa più importante è che faccia le cose nel modo giusto e che guidi la sua squadra nel cercare di trovare il modo di vincere. Lo abbiamo detto fin dall’inizio. Troverà sempre un modo per fare del male agli avversari”.

Le parole di Paolo Banchero dopo la sua prima tripla doppia in carriera

Successivamente sono arrivate anche le parole dello stesso Banchero il quale ha detto di vedere in questa vittoria “la forza dell’energia positiva e della spinta di squadra”:

“Prima del match, ci siamo detti ‘accetteremo il risultato, qualunque esso sia, ma non ci arrenderemo e non permetteremo a Denver di schiacciarci’. Abbiamo continuato a raccontarci queste cose durante la partita, abbiamo fatto benissimo nel secondo tempo e una volta fatto, ci siamo riuniti sapendo di avere una possibilità per portare a casa la vittoria. Personalmente, ho cercato di coinvolgere i miei compagni e di lasciare che il gioco venisse da me. Ho sbagliato anche qualche tiro di troppo, ma ho terminato con un bottino di 32 punti, il che è fantastico, ma penso che avrei potuto giocare ancora meglio.”

