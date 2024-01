NBA Rookie of The Month 2023-2024: i giocatori premiati, per ogni mese

Il KIA NBA Rookie of The Month Award premia mese per mese le matricole – i giocatori al primo anno –distintisi nelle due Conference, Eastern e Western. Istituito a partire dalla stagione NBA 1981-1982, il riconoscimento ha una lunga e consolidata tradizione all’interno della lega. I rookie premiati ricevono il trofeo individuale in occasione della prima gara casalinga successiva alla nomination.

KIA NBA Rookie of The Month 2023-2024

In quest’elenco tutti i rookie premiati nel corso della stagione regolare NBA 2023-2024. Per raccogliere un numero significativo di partite, ai fini della valutazione, i mesi di ottobre e novembre vengono accorpati. Clicca sui nomi dei giocatori per rivivere i loro highlights. Segui la rubrica mensile dedicata ai rookie su nbareligion.com.

I Rookie of The Month del 2022-2023 NBA