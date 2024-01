NBA, infortunio per Chris Paul: mano fratturata nel match contro Detroit

La complicata stagione degli Warriors diventa ancora più complicata. Perché se Golden State ha battuto (con difficoltà) i Pistons, la compagine della Bay Area ha perso Chris Paul nella battaglia. Nel terzo quarto, mentre cercava di catturare un rimbalzo offensivo, il trentottenne playmaker si è infortunato alla mano in seguito ad uno scontro con Jaden Ivey, lasciando subito il parquet di gioco.

Chris Paul went to the locker room after appearing to injure his hand on this play pic.twitter.com/phKrunsV9s — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 6, 2024

Il responso è arrivato abbastanza rapidamente: frattura alla mano sinistra, che costringerà Chris Paul a sottoporsi a un intervento chirurgico la prossima settimana. Per il momento non è stato annunciato alcun timing di rientro, ma si tratta di un problema fisico da non sottovalutare e – sicuramente – una tegola non indifferente per gli Warriors. Queste le parole di coach Steve Kerr dopo aver appreso la notizia dell’infortunio:

“Mi dispiace davvero per Chris. So che ha già subito un’operazione a due mani, credo. Ho visto che teneva la sua mano dolorante mentre usciva dal campo e mi sono subito preoccupato… ho sentito la notizia dopo essere arrivato negli spogliatoi. Quindi mi dispiace davvero per Chris e ovviamente i ragazzi dovranno essere pronti a sopravvivere senza di lui.”

