NBA, altra sconfitta per i Lakers. LeBron James arrabbiato: “Anche Bronny potrebbe giocare per noi”

Quarta sconfitta di fila per i Los Angeles Lakers, otto nelle ultime dieci uscite. Basterebbero questi numeri per riassumere il momento clamorosamente negativo dei gialloviola che nella notte hanno ceduto anche di fronte ai Memphis Grizzlies con il punteggio di 113-127. Uno stop arrivato in maniera netta, con i californiani che sono sprofondati nell’ultimo quarto perduto per 19-33.

Nel post-gara, LeBron James (32 punti, 7 assist e 5 rimbalzi) si è presentato alla consueta conferenza stampa visibilmente arrabbiato per la gestione della gara e per il nuovo passo falso che trascina i Lakers sempre più lontani dalla zona playoff:

“Tutti continuano a parlarne, ma l’In-Season Tournament di fatto sono state due partite, è un campione troppo piccolo. Siamo andati lì e abbiamo portato a casa il risultato, ma erano solo due partite. Non possiamo continuare a pensare a cose successe così tanto indietro nel passato: facciamo schifo adesso”.

Quindi, ammette le sue responsabilità di gestione nel momento più importante della gara, ossia nell’ultimo quarto:

“Ho sbagliato quattro tiri liberi e ho perso due palloni cruciali, abbiamo avuto le nostre opportunità e diversi tiri aperti.”

Infine, la stoccata anche ai compagni di squadra, con una dichiarazione rubata dai giornalisti mentre LeBron stava parlando di Bronny James con Austin Reaves dicendo che anche suo figlio, attualmente, potrebbe avere un posto nel roster dei gialloviola:

“Potrebbe giocare per noi in questo momento. Facilmente. FACILMENTE”

LeBron James sul ritiro di Rubio: “Non rispondo alla domanda”

Tra le altre cose, i giornalisti hanno chiesto a LeBron una opinione sul ritiro di Rubio dalla NBA per gli ormai noti problemi di salute mentale, ma il nativo di Akron ha sviato in questa maniera:

“Non voglio mancare di rispetto a Ricky che ha avuto una super carriera, ma non sono proprio dell’umore giusto per rispondere alla domanda. Se non sembro sincero è perché ci hanno fatto il c… di nuovo e perché le tempistiche della domanda non sono state buone da parte dell’intervistatore.”

Leggi Anche:

NBA, infortunio per Chris Paul: mano fratturata nel match contro Detroit

Ricky Rubio ufficializza il ritiro dalla NBA

NBA All-Star Game 2024: LeBron James, Giannis Antetokounmpo i più votati 1° round