NBA All-Star Game 2024: cinque possibili prime volte

Nel 2023 i giocatori debuttanti sul palcoscenico dell’All-Star Game furono ben sei. Due di questi, Anthony Edwards e De’Aaron Fox – subentrarono per gli infortuni occorsi a Stephen Curry e Zion Williamson, che non permisero loro di partecipare al weekend di Salt Lake City. In attesa del primo responso del fan vote, sondaggi aperti il 19 dicembre scorso ndr. – mettiamo in lista cinque nomi meritevoli di considerazione. Nessuna distinzione tra ruoli (back e frontcourt) o Conference. Cinque nomi che sarebbe bello vedere a Indianapolis, ben sapendo che lo spazio per le sorprese si rivela spesso minimo.

Derrick White

Nella nostra cinquina il tuttofare dei biancoverdi prende il posto di Jamal Murray, difficilmente eleggibile per l’All-Star Game visto il numero significativo di partite saltate. Non è un rimpiazzo, tutt’altro. Sempre titolare fin qui, White è salito in cattedra con un livello di rendimento stabilmente sui massimi di carriera per punti di media (17) e rimbalzi catturati a sera (quasi quattro). Il 42% abbondante da tre punti su oltre sei tentativi potrebbe valergli anche un posto al Three Point Contest dell’All-Star Saturday Night. Per le schiacciate, invece, è un po’ presto, ma non si sa mai.

Derrick White is an All-Star — JJ Redick (@jj_redick) December 26, 2023

Paolo Banchero

Nel 2023 era stato tra i protagonisti del Rising Stars Game, palcoscenico dal quale aveva ribadito l’ambizione di vincere il Rookie Of The Year, premio poi finito nelle sue mani. Già Player of The Week nella settimana dal 20 al 26 novembre, la quinta di stagione regolare, ha vissuto una fine d’anno spettacolare per continuità e numeri. Il record pareggiato di nove successi in fila pareggiato dai Magic ha fatto sì che il parziale di 6-8 a dicembre non abbia inciso eccessivamente sulla classifica. Candidatura forte per l’ex Duke, non è l’unico a essersi messo bene in mostra.

"Obviously I'm super biased, but to me they're both All Stars," #Magic coach Jamahl Mosley said about Paolo Banchero (28 points) and Franz Wagner (27) after Orlando’s road loss to the Suns. — Jason Beede (@therealBeede) January 1, 2024

Jalen Brunson

Trascinatore di New York, in tutto e per tutto, sempre in controllo. Ha già toccato quota 50 punti in stagione, e ritoccato diversi record NBA. L’ultimo All-Star Knicks? Julius Randle, in nomination da due stagioni. A proposito, la combo sembra funzionare.

Jalen Brunson (25.6 PPG) & Julius Randle (24.0 PPG) are on track to become the first pair of Knicks teammates to both average 20+ PPG in back-to-back seasons since Walt Frazier & Willis Reed (1969-70, 1970-71). pic.twitter.com/XZ1xiCtnZH — NBA (@NBA) January 3, 2024

Mikal Bridges

Passiamo sull’altra sponda dell’Hudson per rendere merito all’ex Suns, “sacrificato di lusso” nella trade che ha portato Kevin Durant in Arizona. Il nuovo ruolo di go-to-guy sembrava adatto, ma ha perso lo smalto di inizio stagione. I riflettori puntati su Brooklyn vada come vada con i rumors di trade, non basteranno. Le cifre ci sono, la costanza meno.

Zach Kleiman and the Grizzlies offered a rumored four 1st round pick’s for Mikal Bridges at last year’s deadline. He also stated he and the franchise had a “list” of guys they wanted to bring here at media day and I would believe Bridges to be on that “list”. The Nets deemed… pic.twitter.com/koDICI9CIl — myke (@NBAMyke) January 3, 2024

Alperen Sengun

I fan apprezzano il giusto la politica promozionale piuttosto scarsa nei suoi confronti, ma c’è chi ha optato per soluzioni alternative. Le performance sul parquet, sia in termini di efficienza sia per consistency, legittimano appieno la sua candidatura.

Alperen Sengun in 3 quarters 26 PTS (20 in the 3rd)

4 REB

9 AST

3 STL

9/13 FG

8/9 FTs ALL STAR THIS MAN pic.twitter.com/NvwBX9iUSs — RocketsMuse (@RocketsMuse) January 2, 2024

Il riconoscimento, tra gli addetti ai lavori, non tarda ad arrivare.

76ers Head Coach Nick Nurse on Alperen Sengun: “He’s playing at an All Star Caliber level…”@SpaceCityHN | @HoustonRockets pic.twitter.com/FYcFH2sctb — Vanessa Richardson (@SportsVanessa) December 30, 2023

Ime Udoka ha fotografato alla perfezione l’impatto del lungo di nazionalità turca: