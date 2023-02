All-Star Weekend, vittoria per la squadra di Banchero al Rising Stars 2023: Alvarado MVP

Vittoria per il Team Pau (Gasol) in questo Rising Stars 2023, il primo grande evento dell’All-Star Weekend a Salt Lake City. La squadra, guidata da un Jose Alvarado nominato MVP e autore di 5 punti nella finale compreso il game winner da 3 punti, ha battuto il Team Joakim (Noah), 20 a 25. Quentin Grimes, vittima di una difesa poco legale di Alvarado, ha terminato con 14 punti a referto. Queste le parole di Grimes:

“Non sapevo che ci fossero altre regole al Rising Stars. Avrei dovuto allertare gli arbitri e chiedere loro di fischiare un tecnico o qualcosa del genere. È stato divertente, ma stasera puntavo alla vittoria.”

Alla competizione hanno partecipato ben quattro squadre, in una sorta di tabellone eliminatorio. Nel primo turno, l’obiettivo era raggiungere i 40 punti, mentre l’ultimo atto prevedeva 25 punti per vincere il Rising Stars 2023. Alvarado ha segnato 13 punti nella vittoria per 40-27 contro il Team Deron (Williams) e Grimes 13 punti e la vittoria da 3 punti contro il Team Jason (Terry), che era a sua volta composto da giocatori della G-League.