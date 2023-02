NBA, Banchero: “Voglio vincere il premio di Rookie of the Year

Se si parla di Rookie of the Year non si può assolutamente lasciar fuori dal discorso Paolo Banchero.

Il giovane talento degli Orlando Magic è il candidato numero uno per portarsi a casa tale premio sin dall’inizio della stagione, Bennedict Mathurin a parte.

Infatti, arrivati alla ripresa della NBA dopo la pausa per l’All-Star Weekend, l’unico che può competere con Banchero è il Rookie degli Indiana Pacers.

Per numeri Banchero si fa preferire a Mathurin in ogni voce statistica, a parte per i punti totali segnati in stagione (8 in più per Mathurin con 61 partite giocate però, rispetto alle 53 del numero 5 dei Magic):

351 rimbalzi totali catturati da Banchero contro i 253 di Mathurin

193 assist serviti ai compagni contro i 98 del giocatore dei Pacers

19.7 punti, 6.6 rimbalzi e 3.6 assist le medie fatte registrare da Banchero rispetto ai 17.2 punti, 4.1 rimbalzi e 1.5 assist di Mathurin

Visti i numeri a confronto tra le due giovani stelle, l’ago della bilancia potrebbe essere rappresentato dal piazzamento finale delle due compagini, come pronosticato anche da Paolo Banchero. La prima scelta assoluta dello scorso Draft è intervenuta ai microfoni di SiriusXM NBA Radio parlando proprio di tale argomento e dei suoi obiettivi per l’ultima parte di stagione:

“Il Rookie of the Year è sicuramente qualcosa che voglio vincere. Spero di poter concludere bene la stagione e assicurarmi il premio. Penso che ciò che mi permetterà di ottenere quel premio sarà se stiamo vincendo e se dovessimo riuscire a conquistare un posto ai Play-In. Il mio obiettivo principale è vincere quante più partite possibile e il resto verrà da sé”.

In questo momento gli Orlando Magic occupano la tredicesima posizione della Eastern Conference con il record di 25-35, a sole 4 vittorie da un posto ai Play-In. Proprio un gradino più su ci sono gli Indiana Pacers con il record di 26-35.

"Hopefully I can finish out this season strong and secure the award"@Pp_doesit has his sights sets on Rookie of the Year. pic.twitter.com/Yw6NrJNA9p — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) February 23, 2023

