NBA, Kawhi Leonard segna 24 punti al rientro. Harden: “Semplicemente l’elite”

Dopo un’assenza durata quattro partite per un problema all’anca sinistra, Kawhi Leonard ha fatto il suo ritorno in campo nella prima sfida del 2024. E lo ha fatto in grande stile, mettendo a referto 24 punti, sei rimbalzi, cinque assist e quattro rubate. Kawhi è sembrato in grandissima forma, e i Clippers hanno battuto i Miami Heat sul punteggio di 121-104. A fine partita il suo compagno James Harden ha commentato così l’ottima prestazione:

“Avete visto la performance in campo. In entrambe le metà del campo, è semplicemente dell’elite della lega. E’ bravo nello shotmaking, difensivamente, rimane sempre attivo in campo, crea opportunità in transizione. Avevamo bisogno che migliorasse e tornasse in salute. Ci era mancato”

I Clippers sono in un grandissimo momento di forma. Hanno un record di 20 vittorie e 12 sconfitte, e si trovano in quarta posizione nella Western Conference. Nonostante la recente assenza di Kawhi, sono in una striscia di tre successi consecutivi. L’ex Spurs e Raptors non ha commentato la partita, e stanotte è uscito dall’arena senza parlare con i media. Ci ha parlato però Paul George, che ha detto:

“E’ bello riavere 2 nel quintetto. Fa moltissime cose che non si vedono tra le statistiche. E’ così tanto affidabile. Ha saltato poco più di una settimana, sapevamo che ci avrebbe messo un po’ di tempo a prendere il suo ritmo, ma io penso che ci sia riuscito e lo abbiamo visto in campo”

Gli Heat sapevano che quella di stanotte non sarebbe stata una sfida facile, viste le assenze di Jimmy Butler, Caleb Martin, Haywood Highsmith e Josh Richardson. L’head coach Erik Spoelstra prima della partita aveva parlato così di Kawhi:

“E’ uno dei giocatori più vincenti della storia della lega in stagione regolare. Quindi quando è in salute, mette la sua squadra in condizione di vincere”

