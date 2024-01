NBA, buona la prima per Anunoby ai Knicks, RJ Barrett e Quickley a Toronto

L’ultima trade del 2023 è stata a dir poco sorprendente. Sapevamo che i Raptors, vista la mancanza di risultati in campo, stavano (e stanno ancora) cercando di scambiare i loro giocatori migliori. Ma in pochi pensavano che i Knicks avrebbero rinunciato a Barrett e Quickley per aggiungere a roster OG Anunoby. Questa notte i tre giocatori hanno fatto il loro esordio con le rispettive squadre, e hanno sorriso tanto a New York quanto a Toronto.

Nella prima partita in maglia Knicks, OG Anunoby ha segnato 17 punti e ha contribuito a battere i Minnesota Timberwolves al Madison Square Garden. Anunoby è uno dei giocatori più completi della lega: in difesa è un lockdown defender (e stanotte ha marcato Anthony Edwards), mentre in attacco ha soprattutto un ottimo tiro da fuori. A fine partita ha commentato così la sua prestazione e l’aiuto che gli hanno dato i nuovi compagni di squadra:

“Mi sento bene. Ho cercato di aiutare la squadra in entrambe le metà del campo. Abbiamo comunicato bene in difesa, mi hanno aiutato a capire dove stare. Anche durante la partita, continuavano a dirmi: ‘Vai qua, fai questo’. Mi hanno sicuramente aiutato tantissimo e gli sono grato. E’ stato un bell’esordio”

Mentre a New York i Knicks battevano Minnesota, i “nuovi” Raptors vincevano contro i Cavaliers davanti a una Scotiabank Arena completamente sold out. Un esordio davvero speciale per Barrett, che è nativo di Toronto e a cui i tifosi hanno regalato un benvenuto da sogno. RJ ha detto:

“E’ stato molto speciale. E’ stato molto meglio delle altre volte in cui ho giocato qua. Questa è stata una serata molto speciale che ricorderò per sempre”

Il migliore della serata dei Raptors è stato Pascal Siakam, che ha segnato 36 punti con 13/20 dal campo. Ma anche i nuovi volti sono andati bene. Barrett e Quickley sono partiti entrambi in quintetto: il primo ha sfiorato la doppia doppia con 19 punti e nove rimbalzi, mentre il secondo ha chiuso con 14 punti, sei rimbalzi, tre assist e due palle rubate.

