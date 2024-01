NBA, Aaron Gordon ferito dal suo cane: è già pronto a tornare in campo con Denver

Il giorno di Natale, Aaron Gordon è stato gravemente ferito dal suo cane, un Rottweiler. Ha avuto bisogno di 21 punti di sutura per le lacerazioni al viso e alla mano destra ed ha quindi saltato le ultime due partite dell’anno dei Nuggets, contro Memphis e Oklahoma City. Lo stesso giocatore di Denver ha confermato al Denver Post di sentirsi pronto a tornare in campo in questo primo giorno del 2024, contro Charlotte.

Ferito in maniera netta alla mano destra e al labbro, Aaron Gordon non sembra preoccupato per il futuro:

“Ho già giocato con i punti fatti a mano, quindi non è una novità per me. Per quanto riguarda quelli sulla mia faccia, non mi interessa. Non faremo un concorso di bellezza.”

Mike Malone, coach dei Nuggets, ha quindi affidato allo stesso Gordon ogni giudizio sul suo rientro:

“Ho parlato un po’ con lui per vedere come si sentiva in allenamento, nel prendere la palla e nel tirare. È sulla sua mano destra quindi dobbiamo confrontarci per scoprire se sarà a suo agio o no. In ogni caso, sembra tutto a posto”.

Quindi, la ricostruzione dell’incidente riportata proprio dall’ex giocatore di Orlando:

“È un po’ imbarazzante, ma non così tanto da non poterne parlare. Mangio poco durante la stagione e probabilmente ho mangiato troppo zabaione. Stavo litigando con il mio cane e credo che si sia emozionato un po’ troppo e si sia scagliato contro di me. Mi ha morso. L’ho spinto via e lui mi ha morso la mano. Ho giocato con il mio cane e quando giochi con il fuoco ti bruci.”

