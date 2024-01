NBA, 24 punti di Fontecchio nella vittoria contro i Mavs

A Utah l’anno inizia molto bene, con i Jazz che battono per 127-90 gli avversari di giornata, degli spenti Dallas Mavericks. Uno dei protagonisti della serata per la squadra di casa è Simone Fontecchio. L’esterno italiano, originario di Pescara, è stato il miglior marcatore della serata con 24 punti segnati (10/16 dal campo, 3/8 da tre). A questi dati si aggiungono poi anche sei rimbalzi, due assist e due palle recuperate.

L’impatto di Fontecchio è stato fondamentale soprattutto nei primi minuti della partita. Dei 14 punti iniziali dei Jazz, 12 erano i suoi. Il suo apporto iniziale ha permesso un parziale nel primo quarto che ha dato un vantaggio importante, poi diventato incolmabile. All’inizio del secondo quarto il punteggio era sul 37-26 per i padroni di casa, che da quel momento hanno congelato la partita. E nel finale si sono superati, con un parziale dell’ultimo quarto che recita un 34-11 a loro favore.

Per i Jazz la serata di ieri è stata storica anche per un altro motivo. Jordan Clarkson, che ha giocato 28 minuti in uscita dalla panchina, ha fatto registrare la prima tripla doppia di un giocatore di Utah dal 2008. Clarkson ha finito la partita con 20 punti, 11 assist e 10 rimbalzi, e si tratta della prima tripla doppia della sua carriera dopo 728 partite giocate tra regular season e Playoff. L’ultimo giocatore di Utah a fare una tripla doppia era stato Carlos Boozer nel febbraio 2008. A fine partita il coach dei Jazz Will Hardy ha commentato così la prestazione del suo giocatore, che negli ultimi tempi sta diventando un giocatore sempre più completo:

“Si è adattato a un nuovo ruolo e sta provando a espandere i modi con cui contribuisce alla vittorie. Non si limita solo a segnare in attacco. Se avessi dovuto scegliere chi nella nostra squadra avrebbe rotto questa striscia, avrei sicuramente detto Jordan”

Leggi anche:

NBA, Aaron Gordon ferito dal suo cane: è già pronto a tornare in campo con Denver

NBA, i Lakers perdono anche contro i Pelicans nonostante un LeBron James da 34 punti

Spurs: Zach Collins infortunato: starà fermo dalle due alle quattro settimane