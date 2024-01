NBA, Spurs: Zach Collins infortunato: starà fermo dalle due alle quattro settimane

Aggiornamenti sul fronte infortuni in casa San Antonio Spurs dopo la sconfitta contro i Boston Celtics. Detto di Wembanyama, che in questo periodo non giocherà i back-to-back, i neroargento dovranno far a meno di Zach Collins per almeno un paio di settimane. Il lungo, con uno storico infortuni preoccupante, è alle prese con un infortunio alla caviglia più serio del previsto patito nella gara contro i Portland Trail Blazers. A precisa domanda in conferenza stampa coach Gregg Popovich ha stimato fino a un mese di stop.

