NBA, L2M Report Lakers-T’Wolves conferma decisione su “tripla” LeBron James

Il Last Two Minutes Report, strumento di trasparenza per le decisioni arbitrali nelle partite con uno scarto di tre o meno punti all’interno dei 120” conclusivi di regolamentari od overtime, torna attuale. La tripla negata a LeBron James nella sfida poi persa dai gialloviola contro i Timberwolves aveva generato più di una perplessità. Già Tony Brothers, capo terna per l’occasione, aveva spiegato come la decisione di mantenere invariata la decisione del campo – attribuzione del tiro da due punti – fosse legata a “mancata evidenza” necessaria a ribaltare il fischio. Il Last Two Minute Report conferma la bontà della decisione, precisando che “nel momento in cui solleva i talloni per il tiro in sospensione, si vede il piede destro andare in avanti e la punta della scarpa toccare la linea da tre punti.”

Leggi anche:

Spurs: Zach Collins infortunato: starà fermo dalle due alle quattro settimane

Aaron Gordon ferito dal suo cane: è già pronto a tornare in campo con Denver

Classifica NBA 2023-2024