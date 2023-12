NBA, Bulls, Billy Donovan aggiorna sullo stato fisico di Lonzo Ball: “Ancora non ha corso”

Nuovo anno all’orizzonte, questioni irrisolte per i Chicago Bulls. Al centro c’è sempre Lonzo Ball, che – dopo l’operazione al menisco del 14 gennaio 2022 – non ha più visto il campo in NBA. Nel mese di marzo di quest’anno Ball è stato sottoposto a un trapianto di cartilagine nel ginocchio infortunato, ma permane incertezza e i tempi di recupero sembrano dilatarsi ogni volta di più. Di seguito le dichiarazioni di Billy Donovan riportate da Julia Poe del Chicago Tribune:

“Ha gestito molto bene tutto ciò che è stato fatto per portare progressi. Il dolore che provava e che aveva causato rallentamenti [nella riabilitazione] credo sia stato eliminato, ma ad oggi non ha ancora corso. Questa sarà la prossima fase, nel mese di gennaio.”



