Hornets, Gordon Hayward indisponibile almeno due settimane: strappo al polpaccio

La doppietta losangelina che ha inaugurato un ciclo di cinque gare sulla costa Ovest porta notizie non esaltanti per gli Charlotte Hornets. Secondo quanto riferito dalla squadra e riportato da Tim Bontemps di ESPN, Gordon Hayward – fermato da uno strappo al polpaccio nella gara contro i Los Angeles Clippers – verrà monitorato nell’arco delle prossime due settimane per stabilire al meglio i tempi di recupero. Hayward ha saltato fin ora tre delle 28 partite in calendario per Charlotte.

