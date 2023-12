L’esultanza NBA di Ja Morant fa discutere, ma è “omaggio” a New Orleans

Il ritorno di Ja Morant è stato IL tema degli ultimi dieci giorni NBA. La classifica di Memphis ne ha giovato, Morant è stato nominato giocatore della settimana nella Western Conference e tutto sembrava andare per il meglio. Quando però, come nel caso di. Ja, si è reduci da una sospensione di 25 partite, l’attenzione mediatica è superiore al normale e ogni gesto può essere mal interpretato.

Questo è capitato, in effetti, dopo l’esultanza a seguito di una schiacciata nella recente sfida contro New Orleans. Morant, completato l’atterraggio dopo il salto, ha festeggiato il gesto atletico improvvisando una danza locale propria dell’area di New Orleans (Rock Ya Hips).

In un primo momento, la celebrazione sembrava rievocare i trascorsi legati a pistole e affini, ma il caso montato sui social è stato prontamente spento dal diretto interessato.

In suo “soccorso” è giunto anche l’influencer SubTweet Shawn, uno dei creatori della danza in questione, come spiegato da Damichael Cole di The Commercial Appeal.

Critiche vibranti all’indirizzo di Morant da Chandler Parsons e Lou Williams:

“Cos’altro deve capitare a te, alla tua famiglia e ai tuoi amici perché tu impari? Fanne una questione di pallacanestro e vita personale e […] smettila con queste cose.”

“La NBA ti guarda, non fare nulla di simile, fermati.”

Leggi anche:

Rockets: Ime Udoka non cambierà la rotazione. Jalen Green resta titolare Houston

Trevor Gleeson si aggiunge allo staff NBA dei Milwaukee Bucks

Iverson si propone ai 76ers: “Mio ruolo nemmeno vicino a come dovrebbe essere”