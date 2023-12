NBA, Rockets: Ime Udoka non cambierà la rotazione. Jalen Green resta titolare Houston

Nonostante i Rockets siano considerati tra le sorprese in positivo di questo scorcio d’annata, Jalen Green sta attraversando un periodo non particolarmente brillante nel suo terzo anno in NBA. La percentuale al tiro (39.4), la seconda più bassa per i giocatori con almeno 300 tiri tentati in stagione – dietro solo a Fred VanVleet ndr. –, racconta di un’incertezza che Udoka interpreta sul piano tecnico. Ad ogni modo, stando alle dichiarazioni riportate da Michael Shapiro di Houston Chronicle, non è a rischio la titolarità nel quintetto base dei Rockets. Così ne ha parlato coach Udoka:

“Se giocasse in un altro modo faremmo ovviamente meno fatica in attacco e non dovremmo affidarci troppo ad altri giocatori redistribuendo i minuti. Continueremo a dargli fiducia e ad aiutarlo a migliorare in alcune aree del suo gioco. Alla fine [sono convinto] che farà un salto [in avanti].”

“Non so se stia optando per le migliori conclusioni. […]. Penso che a volte fatichi a leggere il comportamento della difesa, con il risultato che si trova a rinunciare a buoni tiri e a forzarne altri. Inizialmente vuoi essere aggressivo, ma devi essere in grado di ripensare [il tuo gioco] e fare entrambe le cose. Può senza dubbio migliorare in questi aspetti ma [va detto che] le squadre mettono in marcatura su di lui i propri migliori difensori.”

