NBA, Board of Governors approva passaggio proprietà Dallas Mavericks

Il Board of Governors NBA, consesso che riunisce i proprietari delle 30 squadre, ha approvato il passaggio di quote di maggioranza dei Dallas Mavericks. Si tratta dell’ultimo esempio di una lunga serie di operazioni business per le squadre NBA in anni recenti: citiamo qui anche i casi di Suns e Timberwolves, trasferimento di quote ancora in via di definizione.

Ecco un passaggio del comunicato che riporta le prime dichiarazioni dei nuovi proprietari, Dumont e Anderson:

“Siamo onorati di essere i nuovi proprietari di maggioranza dei Dallas Mavericks e di far parte della famiglia NBA, oltre che grati della fiducia accordataci dal Board of Governors. […] Non vediamo l’ora di lavorare con Mark Cuban come amministratori di questa grande franchigia per portare un nuovo titolo NBA a Dallas.”

Leggi anche:

Iverson si propone ai 76ers: “Mio ruolo nemmeno vicino a come dovrebbe essere”

Dwight Howard stila il quintetto NBA all-time dei suoi compagni di squadra

Record NBA punti segnati da un rookie nel debutto al Christmas Day