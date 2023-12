NBA, Aaron Gordon morso da un cane: fuori a tempo indeterminato

Brutto episodio fuori dal campo per Aaron Gordon nelle ore successive al Christmas Day NBA. Il lungo dei Nuggets dopo aver sconfitto i Golden State Warriors con 16 punti e 10 rimbalzi è stato aggredito da un cane al volto e alla mano destra (quella con cui tira) e starà fuori dal parquet a tempo indeterminato. Come riportato da Shams Charania di The Athletic, le ferite riportate da Gordon sono considerevoli ed hanno avuto bisogno di 21 punti di sutura. I Denver Nuggets hanno commentato l’episodio con un comunicato ufficiale sui propri social:

“Aaron Gordon ha riportato lacerazioni al viso e alla mano a causa del morso di un cane il 25 dicembre. Aaron è in buone condizioni e rimarrà lontano dalla squadra mentre si riprende. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti se necessario”.

Anche l’head coach della franchigia del Colorado Michael Malone ci ha tenuto a esprimere un parere sulla vicenda mostrando vicinanza al suo numero 50:

“Ovviamente, è stata un’esperienza molto traumatica e la cosa più importante che gli ho detto è che si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno. Siamo una famiglia: durante le vittorie, le sconfitte e quando le persone attraversano momenti difficili come quello che sta attraversando Aaron in questo momento. Noi gli copriamo le spalle. Siamo qui per lui. […] Ho detto a tutti i ragazzi di contattarlo, di assicurarsi che non si sentisse mai da solo”.

Grande protagonista della vittoria del titolo dei Nuggets nella passata stagione, Gordon sta registrando medie di 13.6 punti, 6.9 rimbalzi e 3.4 assist ad allacciata di scarpe in questa stagione.



