Bulls, KO anche Vucevic: out almeno 10 giorni

I Chicago Bulls saranno privi di Nikola Vucevic per un numero ancora determinare di partite a causa di uno stiramento all’inguine. La notizia dell’assenza del centro titolare si aggiunge all’attesa del ritorno di Zach LaVine. Il secondo miglior realizzatore dei Bulls è ai box da 3 settimane dopo aver ricevuto un’iniezione di plasma nel piede a inizio dicembre. E mentre il suo ritorno sul parquet dovrebbe avvenire entro 14 giorni, il rientro di Vucevic è ancora da definire.

L’allenatore dei Bulls Billy Donovan ne ha dato notizia nel pre-partita di martedì, dicendo che una risonanza magnetica ha confermato che lo stiramento all’inguine. L’assenza può andare dai 4 ai 10 giorni, un intervallo di tempo ampio perché gli stiramenti all’inguine sono complicati e difficili da prevedere. Non ci sarebbe da stupirsi, infatti, se i 10 giorni diventassero anche 2 o 3 settimane.

Una dura botta per Chicago, che proprio nell’ultimo periodo stava iniziando a ingranare la marcia vincendo 6 delle ultime 10 gare. Vucevic ha una media di 16.7 punti e 10.4 rimbalzi a partita. Ma la presenza di un veteranissimo come Andre Drummond dovrebbe riuscire a tamponare la perdita. Sul recupero di Vucevic, coach Donoav ha parlato in questo modo:

“Molto dipenderà da come risponderà alla riabilitazione. Ovviamente era molto dolorante dopo la partita di sabato contro i Cleveland Cavaliers e durante le feste natalizie. Martedì si è sottoposto a un trattamento”.

Andre Drummond ha avuto la sua prima titolarità nella vittoria di stanotte contro gli Hawks. Con Joel Embiid e i 76ers in programma sabato e martedì, ci si aspetta che Drummond rimanga nello starting five.

