Dwight Howard stila il quintetto NBA all-time dei suoi compagni di squadra

Per un giocatore che negli anni d’oro ha avuto – a ragione – il soprannome di Superman, mettere in sequenza cinque nomi di compagni di squadra con i quali comporre il quintetto più forte è tutt’altro che banale. Dwight Howard, che solo qualche mese fa sembrava vicino a un rientro nella lega, ha lanciato per primo la sfida, a metà ai colleghi con una provocazione social. Ecco la top 5 riportata dal giocatore su X. Menzione speciale per Hedo Turkoglu, che Dwight indica, tra il serio e il faceto, come GOAT. Insieme il turco e Howard arrivarono alle NBA Finals 2009, perse poi 1-4 contro i Los Angeles Lakers.

Facts — Dwight Howard (@DwightHoward) December 26, 2023

Dwight Howard svela quintetto NBA all-time dei compagni di squadra