NBA, i Lakers sono in crisi? Anthony Davis: “Contro OKC dobbiamo vincere”

I Los Angeles Lakers devono assolutamente ritrovare lo smalto di poche settimane fa, quando riuscirono a vincere la prima edizione dell’NBA In-Season Tournament in finale contro Indiana. I californiani, infatti, dopo quel trionfo hanno perso cinque delle ultime 6 partite disputate. Troppe per chi si autodefinisce una squadra pronta a lottare per il titolo.

Nella notte, il nuovo passo falso è stato registrato contro i Minnesota Timberwolves con il punteggio finale di 118-111. L’assenza di LeBron James per problemi fisici non può giustificare la sconfitta, così ecco che Anthony Davis ha provato a caricarsi la squadra sulle spalle con 31 punti e 8 rimbalzi messi a referto. Il lungo ha parlato in questa maniera in vista anche del matchup contro OKC:

“La stagione NBA è così: ci sono degli alti e poi ci sono dei bassi. Ora noi siamo in un momento giù. Dobbiamo solo continuare a combattere e a giocare duro. Dobbiamo mostrare un po’ di impegno e di energia, trattando la partita di sabato come una ‘must win’. Stiamo ancora cercando di capire chi gioca e chi non gioca in termini di rotazione. Alcune partite ci sono Jaxson Hayes e Christian Wood, altre no. Ma dobbiamo stringere i denti e trovare dei modi per vincere le partite: dopo 30 partite non è semplice trovare un’identità, ma sappiamo che tipo di squadra possiamo essere e abbiamo dimostrato di potercela fare. Ma abbiamo mostrato anche che se non facciamo le cose che dobbiamo fare per avere successo, continueremo ad avere questo tipo di record, cioè perdente.”

