NBA, Mitchell Robinson fuori tutta la stagione

Arrivano brutte notizie per i New York Knicks, che perdono Mitchell Robinson per tutta la stagione. Shams Charania, insider NBA per The Athletic e Stadium, ha annunciato su Twitter che i Knicks hanno fatto domanda per un’eccezione da 7.8 milioni di dollari per Robinson, che dovrebbe tornare in campo nel prossimo ottobre.

The New York Knicks have applied to the NBA for a Disabled Player Exception worth $7.8 million as the franchise projects center Mitchell Robinson will miss the rest of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. Major development as Robinson had ankle surgery last week. pic.twitter.com/8EvjWfI9qA — Shams Charania (@ShamsCharania) December 21, 2023

Mitchell Robinson si era fatto male alla caviglia lo scorso 8 dicembre, nella sfida contro i Boston Celtics. I primi raggi X avevano prodotto un esito negativo, tanto che Robinson era anche tornato in campo dopo l’infortunio. Ma il dolore era troppo forte, ed esami ulteriori hanno evidenziato un danno strutturale. Il centro dei Knicks si è così sottoposto a un’operazione, e inizialmente sarebbe dovuto essere rivaluto tra 8-10 settimane. Le tempistiche si sono però allungate in questi giorni, ed è molto probabile che non lo rivedremo in campo nella stagione 2023-24.

L’eccezione da 7.8 milioni prende il nome di Disabled Player Exception, e le squadre ne hanno diritto se un giocatore è infortunato e non può tornare prima del 15 giugno. L’NBA esaminerà la richiesta dei Knicks, e dei dottori della lega visiteranno Robinson per dare un parere sul rientro del giocatore. Se anche la loro valutazione riguardo un rientro durante questa stagione sarà negativa, i Knicks avranno diritto all’eccezione. Eccezione che potrà essere usata in una trade per provare a rinforzare la squadra.

L’assenza di Robinson si farà certamente sentire per la squadra di New York. La sua specialità sono i rimbalzi offensivi, e in questa categoria statistica guidava la lega (5.3 rimbalzi offensivi di media a partita) prima dello stop per infortunio. Gli altri centri presenti a roster sono Jericho Sims e Isaiah Hartenstein. Il primo è anche lui fuori per infortunio, e non lo rivedremo prima di un paio di settimane. Hartenstein può dare un contributo importante in attacco e anche a rimbalzo offensivo, ma a livello difensivo è un paio di gradini sotto rispetto a Robinson.

I Knicks, grazie anche alla Disabled Player Exception, potrebbero scegliere di muoversi sul mercato. Secondo CBS un nome interessante è quello di Andre Drummond, che ha 30 anni ma è anche il primo della lega per partite giocatore e può dare un contributo importante, specie a rimbalzo.

