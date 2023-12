NBA, Detroit è senza fondo: arriva la 25esima sconfitta di fila

Male, anzi malissimo. I Detroit Pistons continuano la loro imbarazzante marcia in NBA e nella notte hanno registrato la loro incredibile venticinquesima sconfitta di fila, perdendo per 111-119 contro gli Utah Jazz. In questo senso, la squadra di Monty Williams non ha avuto la forza di replicare agli avversari nell’ultima frazione di gioco. Queste le parole del coach nel post-gara:

“Voglio andarci cauto con le mie parole, ma questa fa più male delle altre. Una squadra che ha giocato ieri sera ha segnato 50 punti da palle perse e rimbalzi offensivi. È incredibilmente difficile capire come siamo riusciti a farci battere in quelle categorie.”

Anche Cade Cunningham ha voluto sottolineare la situazione critica in casa Pistons dopo il clamoroso 2-26 in classifica che vale ovviamente l’ultimo posto in graduatoria in NBA:

“Non siamo scarsi da 2-26, non c’è modo che siamo così scarsi. Possiamo cambiare la situazione e possiamo giocare una pallacanestro di gran lunga migliore. Ma dobbiamo cambiare impegno, a partire da me: non possiamo continuare a farci battere dal palleggio come stiamo facendo. Nel finale di gara potevamo vincerla, ma non siamo stati abbastanza solidi. Nessuno di noi vuole far parte di questa storia”.

Leggi Anche:

NBA, Lakers ko con i Bulls. LeBron passa in rassegna tutte le sfide del passato

NBA, Mitchell Robinson fuori tutta la stagione

NBA, 34 punti e game winner per Ja Morant al ritorno