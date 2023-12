NBA, Marcus Smart: “Voglio essere un mentore per Ja Morant”

La principale notizia della notte NBA è stata il ritorno in campo di Ja Morant dopo la sospensione di 25 partite. Nonostante la lunga assenza dal campo, il giocatore è stato protagonista di una partita eccellente. Infatti ha realizzato 34 punti, conditi da 8 assist e 6 rimbalzi, siglando infine il game winner che ha permesso ai Memphis Grizzlies di sconfiggere i New Orleans Pelicans per 115-113.

In molti hanno commentato l’atteso ritorno e l’incredibile prestazione del ventitreenne. Tra questi vi anche il neo compagno di squadra Marcus Smart, il quale ha rivelato di essere stato molto vicino al giocatore durante questo periodo di assenza forzata. Ecco come si è espresso a riguardo:

“Abbiamo conversato molte volte assieme e il basket non è quasi mai stato al centro delle nostre discussioni. Infatti abbiamo parlato della vita in generale, di come siamo privilegiati a praticare questo meraviglioso sport come mestiere che ci permette di mantenere le nostre famiglie.”

L’ex giocatore dei Celtics ha poi proseguito:

“Quando sei giovane ti senti invulnerabile, invincibile. Tuttavia, non ti rendi conto che quello che hai costruito dopo anni di duro lavoro può svanire in un attimo. Mi piace essere considerato come un mentore per tutti questi ragazzi e sono sicuro che Ja non commetterà più gli stessi errori del passato. È fantastico vederlo sorridere di nuovo.”

A causa dell’assenza del loro migliore giocatore, i Grizzlies occupano il terzultimo posto della Western Conference con un record di 7-19. Staremo a vedere se il ritorno di Morant riuscirà a risollevare la loro situazione.

