NBA, infortunio alla caviglia per Bradley Beal: ecco i dettagli

Serata decisamente da archiviare e dimenticare per i Phoenix Suns che hanno perso la loro 12esima partita stagionale contro i Knicks – trascinati dai 50 punti di un sublime Jalen Brunson – e perderanno per diverso tempo anche Bradley Beal.

Dopo appena 3 partite dal rientro in campo, l’ex Washington lascerà nuovamente il quintetto per diverso tempo dopo l’infortunio subito stanotte. Con ancora 7 minuti sul cronometro del primo periodo, Bradley Beal è atterrato malissimo sulla caviglia destra dopo un tiro da tre.

Donte DiVincenzo è stato punito con un fallo antisportivo vista la ‘Pachulia-Rule’ (riferito al celebre episodio tra Pachulia e Kawhi Leonard), regola che da un po’ di anni tutela maggiormente gli attaccanti e impone ai difensori di lasciare abbastanza spazio al tiratore per poter “atterrare” in sicurezza.

Le immagini non sono sicuramente belle da vedere, Beal è rimasto a terra dolorante per diversi minuti prima di rialzarsi per tirare il libero e completare il gioco da 4 punti. Dopo il tiro libero è tornato negli spogliatoi non lasciando sicuramente buoni presentimenti per il futuro.

Il coach di Phoenix Frank Vogel ha dichiarato dopo la partita che fortunatamente i raggi-x non hanno evidenziato nulla di anomalo, ma non si conoscono ancora i tempi di recupero:

“Gli infortuni fanno parte del gioco. Sono deluso per lui. Quando l’ho visto in faccia ho visto grande rammarico. Questo è ciò che mi preoccupa di più, non voglio che si butti giù moralmente. Tornerà abbastanza presto ma è stata una stagione molto frustrante per lui.”

Quella di stanotte è stata soltanto la sesta partita in stagione per Bradley Beal, con il ‘Big-Three’ dei Suns che finora ha giocato insieme solamente poco più di 20 minuti dopo le prime 25 partite stagionali…

