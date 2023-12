Regular season 2023/2024, ancora diversi i primati NBA da battere: LeBron e Durant in prima linea

La stagione NBA è ormai arrivata ad un punto certamente interessante, ma altrettanto curioso. Le prime settimane della regular season hanno già regalato qualche sorpresa, con i big che si sono chiamati presenti e con i Los Angeles Lakers che hanno messo in cascina la prima NBA Cup (o per meglio dire, l’In-Season Tournament, ndr) della storia.

Si tratta di una stagione di basket che sta confermando il grande spettacolo atteso con diverse franchigie speranzose di arrivare in forma nel momento più importante dell’annata sportiva, ossia a ridosso dei Playoff NBA. Ad esempio, i gialloviola nelle ultime stagioni non sono mai riusciti ad arrivare ‘sani’, ma hanno sempre dovuto gestire gli infortuni di LeBron James ed Anthony Davis. Due che potrebbero cambiare le sorti della lega. Sul nativo di Akron non c’è più altro da aggiungere sennonché ha superato altri record NBA in questi mesi. Mentre ne rimangono altri storicamente da battere.

Oltre 37.000 punti: il record di LeBron

Questa è la statistica più fresca e il record più giovane, perché la stella dei Lakers nel 2023 per festeggiare i 20 anni di carriera nel basket, ha pensato di superare il precedente record assoluto di Abdul Jabbar di 38387 punti realizzati in carriera. LeBron viaggia a oltre 39.000 punti e punta a sfondare quota 40.000 quest’anno.

Quanti sono i record di Chamberlain da superare?

Wilt Chamberlain è stato e per molti aspetti e statistiche è ancora tutt’oggi il miglior cestista di tutti i tempi, perché ha realizzato una serie di record ancora imbattuti, molti dei quali relativi alla fortunata stagione 1961 – 1962, in cui realizzò 100 punti in una singola gara.

La media punti di quella stagione per Chamberlain è ancora oggi la migliore per quanto riguarda una singola stagione, quella appena citata, dove mantenne una media di 50.4 punti a partita.

Anche per quanto riguarda la miglior media rimbalzi in carriera Chamberlain domina le statistiche con 22.4 rimbalzi a match, mentre la miglior media rimbalzi in una singola stagione è di 27.2 e riguarda il campionato del 1960 – 1961.

Chamberlain detiene il record di rimbalzi effettuati in carriera, 23924, nella sua stagione più fortunata (1961 – 1962) fissò anche il record di punti realizzati in un solo campionato: 4029 punti.

Los Angeles Lakers contro Boston Celtic: l’eterna sfida

Sono 17 i titoli vinti a testa da queste due franchigie e la storia del basket ogni anno le mette l’una contro l’altra per battere il record assoluto di anelli d’oro NBA e allungare il gap sulle altre squadre nelle statistiche all time. Quest’anno nelle scommesse NBA i Boston Celtics partono tra i favoriti quotati a 5, mentre i Lakers sono inseriti negli underdog a quota 13 per la vittoria dell’anello.

Durant e LeBron cercheranno di battere il record di Michael Jordan

Jordan è stato sempre un appassionato di scommesse, tanto da puntare sempre tutto su di lui e alla fine della carriera, questa strategia lo ha ripagato facendolo non solo diventare il miglior cestista di tutti i tempi per acclamazione dal pubblico ma anche il miglior giocatore per media punti realizzati in carriera.

Michael Jordan è stato l’unico cestista a superare la media punti di Wilt Chamberlain, ossia 30.07, quella del numero 23 è di 30.12 punti a match.

Kevin Durant e James LeBron sono in prima linea per superare questo record, anche se la cima statistica è ancora lontana, infatti, fino al termine della stagione 2022 – 2023, la media punti di questi due campioni è 27.1 per l’asso dei Suns e 27.05 per il cestista che ha realizzato più punti in assoluto in carriera.