NBA, i Suns risorgono da -22 contro i Kings e trovano la terza vittoria di fila

Pazza rimonta dei Phoenix Suns che nella notte NBA risorgono da -22 contro i Sacramento Kings e trovano la terza vittoria consecutiva. Sacramento parte molto meglio e chiude il primo quarto con 12 punti di vantaggio (39-27) che diventeranno 17 all’intervallo lungo (68-51).

Nel corso del secondo tempo poi gli uomini di coach Mike Brown sembrano avviarsi ad una vittoria tranquilla e grazie alla tripla di De’Aaron Fox con 8 minuti e 22 secondi da giocare nell’ultimo quarto si portano avanti di 22 lunghezze sul 109-87. Da lì in poi però a far canestro saranno solo i Phoenix Suns che mettono in piedi un parziale da 32-8 e vincono la partita con il risultato di 119-117 grazie ai due tiri liberi di Kevin Durant a meno di due secondi dalla fine della gara. Proprio Durant, autore di 27 punti con 7/16 al tiro, ha cercato di analizzare nel post-partita la rimonta compiuta dai suoi Suns:

“Non ne ho idea. Di solito so come sta andando la gara, ma è stato tutto molto confuso. Tutto è successo così in fretta. Da quando abbiamo giocato con il quintetto piccolo siamo stati più veloci in attacco e abbiamo cambiato bene in difesa. Abbiamo messo un po’ più pressione su Sabonis e li abbiamo forzati a giocare più isolamenti”.

Il top scorer dei Suns è stato però Grayson Allen con 29 punti grazie a 10/17 al tiro e al record di franchigia pareggiato di nove triple segnate (9/14), seguito dalle doppie doppie di Devin Booker (16 punti e 11 assist) e Jusuf Nurkić (10 con 15 rimbalzi) e dai 13 di Bradley Beal.

I Sacramento Kings non riescono quindi ad evitare la terza sconfitta consecutiva nonostante i 33 punti di De’Aaron Fox, la seconda tripla doppia consecutiva (undicesima stagionale) da 21 punti, 12 rimbalzi e 11 assist di Domantas Sabonis con un impressionante 9/11 al tiro e i 18 di Keegan Murray.

