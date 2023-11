NBA, Russell Westbrook litiga in campo con un tifoso dei Clippers: “Pensano di dire quello che vogliono”

Non dirà di più sulla natura dei commenti scambiati, perché “inappropriati”. Ma Russell Westbrook ha certamente ribadito il suo fastidio per il comportamento registrato da parte di alcuni tifosi durante il match della notte contro i Nuggets. In questo senso, il play dei Clippers è stato protagonista di un nuovo alterco verbale con un tifoso presente nelle prime file della Crypto.com Arena. Queste le sue parole al termine del match:

“Mi sono solo protetto dai commenti che sento. È un peccato che i fan pensino di poter dire qualsiasi cosa. Personalmente non lo permetterò. Ne ho già presi tanti di insulti… La gente dice qualunque cosa e pensa di farla franca.”

Va ricordato che la carriera di RW0 è stata costellata da numerose accese interazioni con i tifosi presenti sugli spalti . Nel 2019, ha accusato in particolare un fan dei Jazz di aver fatto commenti razzisti contro di lui. All’epoca, disse:

“Penso che sia necessario agire. Devono esserci delle conseguenze per queste persone che vengono alle partite e dicono quello che vogliono”.

Quattro anni dopo, l’ex MVP tenne un discorso simile. La preoccupazione, secondo lui, è che “ la gente sa, ed è un peccato, di essere molto protetta. Non importa quali siano le regole in vigore. Ci vuole un po’, prima che la sicurezza dell’arena vada a dire al fan di andarsene. Possono dire quello che vogliono, ma se c’è mancanza di rispetto nei miei confronti, verso la mia famiglia, non lo permetterò mai.”

