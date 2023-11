NBA, LeBron James subisce la sconfitta più pesante della sua carriera

Nella notte, LeBron James ha stabilito un nuovo record NBA per il maggior numero di minuti giocati nella lega, toccando quota 66.319 minuti. Ha superato Kareem Abdul-Jabbar in questa speciale graduatoria, fermo a 66.297 minuti. Ma la stella dei Lakers non ha avuto il coraggio di festeggiare al termine della peggior sconfitta subita da quando calpesta i parquet della Lega.

Il Re ha dovuto fare i conti con una sconfitta con un gap 44 punti contro Philadelphia. Non aveva mai subito una battuta d’arresto del genere. LeBron ha peraltro chiuso con 0 rimbalzi e un +/- di -30. Dobbiamo tornare al 2008 per trovare tracce di una sconfitta così grande. Con i Cavaliers, James ne aveva presi 38 contro i Wizards.

In questo senso, LeBron ha parlato in questa maniera in conferenza stampa:

“Cosa deve cambiare per evitare che ciò accada di nuovo?Molte cose. Non so cosa ne pensa la squadra, ma personalmente non mi piace perdere così. Cambiare qualcosa di specifico? No. Ci sono molte cose su cui dobbiamo lavorare. Siamo stati massacrati dalla linea dei 3 punti”.

Stesso discorso intavolato da Anthony Davis:

“Davamo l’impressione di non giocare insieme. Molti tiri veloci, molti tiri dopo un passaggio, molti tiri senza passaggio… Loro invece hanno iniziato a tirare molto e bene. E hanno cominciato a scavare un solco: prima di 15 punti, poi di 20, quindi di 25… Abbiamo tutti provato a fare gli eroi per provare a tornare sotto, anziché giocare insieme.”

La buona notizia è che la prossima partita sarà a Detroit contro i Pistons che hanno registrato – ad oggi – 14 sconfitte consecutive. La partita ideale per ripartire. Oppure affondare…

