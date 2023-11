Celtics, Paul Pierce incorona Tatum: “È l’americano più forte della NBA”

L’anno scorso è stato per lungo tempo nella discussione per l’MVP. Quest’anno è la stella della squadra con il miglior record dell’intera NBA. Jason Tatum è da tempo una star della lega, ma ogni anno sembra salire di qualche gradino. Anche secondo la leggenda dei Boston Celtics, nonché Hall of Famer, Paul Pierce. In una puntata del suo podcast The Ticket and The Truth con Kevin Garnett, ha parlato così dell’ex Duke:

“In questo momento, il miglior americano della lega è Jayson Tatum. Guardate la sua crescita, cosa ha fatto negli ultimi due anni. Penso che abbia superato Kevin Durant e LeBron James, nella loro versione di oggi”.

Non solo. Secondo Pierce, l’unico attualmente in grado di insidiare Tatum sarebbe Stephen Curry. Se, però, si parla di migliori giocatori della NBA in generale, The Truth ha ammesso il dominio incontrastato di Nikola Jokic, due volte MVP nonché miglior giocatore delle ultime Finals. Per quanto riguarda gli americani, invece, la sua personalissima top 5 recita Tatum, Curry, Booker, James e Durant.

Una classifica con cui si è detto sostanzialmente d’accordo anche Kevin Garnett, altro ex Celtics e altro Hall of Famer.

“Quando lo guardo ora, sembra che il culmine di tutto ciò che ha imparato negli anni passati stia iniziando ad assestarsi. Sembra sicuro di sé. Sta compiendo un ulteriore passo di maturità, non solo per quanto riguarda l’allenamento, ma anche per il suo corpo. Tutto sta cominciando a quadrare”.

Tatum, al suo settimo anno nella lega, sta disputando una stagione da fenomeno: 28.1 punti a partita con il 49.4% dal campo. All’inizio della stagione NBA, ESPN ha classificato Tatum come il sesto miglior giocatore in assoluto e il secondo miglior giocatore americano, dopo Curry. Vedremo se sarà cambiato qualcosa a giugno 2024.

