NBA, i Celtics vincono ma Jayson Tatum viene espulso: “Gli arbitri non vedevano l’ora”

I Boston Celtics vincono una partita inaspettatamente ostica contro i 76ers orfani di Joel Embiid e Tyrese Maxey. Finisce 119 a 125 per i padroni di casa al TD Garden, con i ragazzi di coach Mazzulla che trovano il loro terzo successo consecutivo e si confermano in vetta alla Eastern Conference con un record di 15-4.

Serata molto complicata per i Celtics, che perdono Jayson Tatum – autore di 21 punti in 27 minuti – verso la fine del terzo periodo. Dopo un fallo tecnico nel corso del primo quarto, gli arbitri hanno espulso la star di Boston a causa di alcune proteste che gli sono costate il secondo fallo tecnico della serata.

Tatum non ha di certo gradito l’espulsione. Da quel che è emerso nel post-partita, e da quello che si può vedere anche attraverso il video dell’accaduto, l’ex Duke non ha fatto davvero nulla che meritasse di essere punito con un tecnico.

Queste sono state le sue parole dopo la partita:

“Sono stato molto sorpreso. Tutti hanno visto quello che è successo. Erano pronti, erano pronti ad espellermi. Ho detto parolacce? No, non ho detto nessuna brutta parola. Se vedete il video potete anche leggere il labiale. Non ho fatto neanche gesti con le mani, stavo solo parlando con un arbitro e gli altri due mi hanno buttato fuori.”