NBA, ancora super Tatum e i Celtics si riprendono il primo posto ad Est

I Boston Celtics si presentano al Wells Fargo Center di Philadelphia, Pennsylvania senza Jaylen Brown e Kristaps Porzingis. Ma finché c’è Jayson Tatum non c’è alcun problema.Il fuoriclasse in maglia numero 0 guida ancora i suoi Celtics alla vittoria per 117-107 contro i Philadelphia 76ers segnando 29 punti con 10/23 al tiro a cui aggiunge 8 rimbalzi e 6 assist. Lo seguono alla perfezione Derrick White che chiude con 27 punti e Jrue Holiday con la doppia doppia da 18 e 10 rimbalzi.

White, che ha segnato 14 dei suoi 27 punti nel quarto quarto, ha parlato delle varie assenze dei Celtics in questo modo:

“Tutti devono fare un passo in avanti. Ovviamente, non puoi fare quello che fanno Jaylen Brown e Kristaps Porzingis. Ma devi cercare di fare un passo in avanti e credo che molti ci si siano riusciti stasera”.

Grazie alla vittoria conquistata nella città dell’amore fraterno, i Boston Celtics si riprendono con forza la vetta della Eastern Conference – con il record di 9-2 – proprio ai danni dei Philadelphia 76ers (8-3). Non sono infatti bastati questa volta ai Sixers i soliti Joel Embiid (20 punti, 9 rimbalzi e 7 assist) e Tyrese Maxey (20 punti con 6/15 al tiro), entrambi sottotono rispetto alle ultime uscite stagionali, e un quintetto tutto in doppia cifra ad evitare la seconda sconfitta consecutiva. Aggiungono difatti 16 punti a testa Robert Covington (con 6 rimbalzi), Tobias Harris (con 7 rimbalzi, 3 assist e 6/12 al tiro) e De’Anthony Melton (7 rimbalzi con 5/10 al tiro).

