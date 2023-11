NBA, ahia Dallas! Perde con i Clippers e Doncic si fa male

Una sconfitta dura, che fa doppiamente male. Dei traballanti Los Angeles Clippers hanno demolito i Dallas Mavericks 107-88. Niente da fare per i texani, che non sono mai stati in grado di gestire la partita. Cui si aggiungono ore di apprensione per Doncic.

Perché, nonostante la serata da 30 punti in 38 minuti per Luka Doncic, la stella slovena ha subito un infortunio alla mano sinistra. Ciò che è ancora più strano è che sia avvenuto dopo 40 secondi dall’inizio della partita. James Harden prova ad attaccare il ferro in transizione, Doncic sporge il braccio e ruba palla. In quell’istante, il pollice probabilmente sbatte contro il ginocchio del Barba. Subito, palleggiando con la destra, il fenomeno sloveno inizia a scuotere la mano infortunata con una chiara smorfia di dolore.

Luka Doncic on his left thumb injury: "You don't want to see it."

Says he doesn't think it's broken, and that he had an X-Ray at halftime. pic.twitter.com/Pv6piam3by

