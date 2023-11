NBA, infortunio al piede per Alex Caruso

Alex Caruso è il coltellino svizzero nella tasca di coach Donovan. Quell’elemento di cui non farebbe mai a meno. Stanotte però, nella sconfitta dei Chicago Bulls contro i Toronto Raptors, l’ex Lakers non ha giocato gli ultimi 20 minuti di partita. Il motivo? Un infortunio al piede sinistro. Per di più molto strano, dato che all’origine di tutto c’è un pestone involontario del compagno di squadra Coby White.

Billy Donovan provides an update on Alex Caruso, who left the game with an injury pic.twitter.com/XWUEaIYSmy — Bulls Talk (@NBCSBulls) November 25, 2023

Caruso ha provato a rimanere in campo, zoppicando, ma alla fine ha dovuto cedere e uscire dal campo. Billy Donovan ha spiegato così la situazione.

“Ho deciso di non farlo rientrare in campo. Non so se avrebbe potuto farlo. È stata sicuramente una mia decisione. So che aveva male. Ha detto che non si sentiva bene”.

Cui è seguita la spiegazione in prima persona dell’interessato:

“È stato piuttosto doloroso. Probabilmente è stata la decisione giusta. Probabilmente potevano accadere solo cose più negative che positive nel rimettermi in campo con gli atleti, il ritmo della partita e la sua fisicità”.

Caruso ha già saltato due partite quest’anno per una distorsione all’alluce sinistro. E il fatto che White abbbia calpestato lo stesso piede non è certo una cosa positiva. Caruso ha detto di aver già iniziato il trattamento nella tarda serata di venerdì. Sperano di recuperare in tempo per la gara di domenica contro i Brooklyn Nets. A meno che ulteriori esami nelle prossime ore non rivelino che l’infortunio è più grave del previsto.

