NBA, Cade Cunningham critica Detroit: “Dobbiamo dirci la verità, facciamo schifo”

I Detroit Pistons non sembrano vedere la luce in fondo al tunnel, nonostante le numerose scelte al Draft e le molteplici ‘ricostruzioni’ del roster che non stanno dando alcun effetto. In questo senso, nella notte, i Pistons hanno perso anche contro Denver registrando un record quasi imbarazzante nel momento in cui scriviamo, ossia 2-13. Queste le parole di Cade Cunningham, evidentemente stufo dell’ennesima sconfitta:

“Dobbiamo essere realisti. Basta ripeterci ‘Va tutto bene, è tutto ok, siamo forti’. Perché non lo siamo. Facciamo schifo. Meglio affrontare la realtà, in fretta, e affrontarla non a parole ma con i fatti, in campo.”

Stesso discorso anche da parte di coach Monty Williams, il quale ha criticato il mancato impegno in diverse situazioni di gioco:

“Una delle poche cose che possiamo controllare, indipendentemente dagli avversari e da tutto il resto, è il nostro impegno e ci sono state gare in cui non ho visto la squadra pronta.”

Quindi, la chiosa da parte di Cunningham che conferma quanto detto dal suo allenatore:

“E questo è inamissibile. Non dovrebbe neppure sottolinearlo, non dovrebbe neppure chiedercelo: competere al massimo è nostro dovere.”

