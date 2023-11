NBA, Kevin Durant stoppa Utah: Phoenix Suns salvati dal challenge finale

Vittoria fondamentale per i Phoenix Suns contro gli Utah Jazz, arrivata dopo un finale movimentato. Infatti, a fil di sirena, gli arbitri avevano dapprima rilevato un fallo sulla stoppata di Kevin Durant a Lauri Markkanen dalla linea dei tre punti che poteva permettere ai Jazz di poter pareggiare la partita e allungare ulteriormente la contesa. La verità è che la compagine di Durantola è stata salvata dal challenge chiamato dalla panchina di Phoenix e che ha permesso agli arbitri di valutare come ‘pulita’ la stoppata dello stesso numero 35, dando di fatto la vittoria ai Suns con il punteggio finale di 140-137.

In conferenza stampa post-match, Durant ha commentato in questa maniera quanto successo:

“Era ridicolo fischiare una cosa del genere. Sapevo di aver stoppato il tiro in maniera legale e sapevo di non aver toccato il mio avversario. Ma il gioco è questo, l’azione per l’arbitro è stata molto veloce, quindi sono sicuro che volesse rivedere il tutto per prendere la decisione giusta. Sono felice che dalla panchina siano riusciti a chiamare il challenge e risolvere la questione.”