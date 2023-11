NBA, Damian Lillard confessa: “Ho provato a portare Antetokounmpo a Portland”

È stata forse l’operazione di mercato più rilevante durante la scorsa offseason NBA, insieme a quella che ha portato Kevin Durant ai Phoenix Suns: Lillard a Milwaukee è stata una trade improvvisa. Non tanto per l’operazione in se (ampiamente prevista, ndr), ma per la destinazione che si è delineata con il play che è finito in Wisconsin.

Eppure, Dame – prima di abbandonare l’Oregon – aveva tentato di ipotizzare un passaggio dello stesso Antetokounmpo a Portland. Oggettivamente, una situazione impraticabile, nonostante il tentativo del play:

“Lui mi diceva: devi venire a Milwaukee. E io gli rispondevo: no, vieni tu a Portland! Pat Connaughton è stato ‘il mio rookie’ a Portland e poi è venuto qui [a Milwaukee] e abbiamo iniziato ad avere una chat a tre: io, lui e Giannis.”

