NBA, LeBron James trascina i Los Angeles Lakers alla vittoria sui Rockets

A quasi due settimane dallo schiaffo ricevuto a Houston, LeBron James ed i Lakers si sono presi la rivincita. Ci è voluta una reazione nel corso della seconda frazione del match per avere la meglio sui texani, specialmente dopo un inizio orripilante (sotto 4-21, ndr). Nella ripresa, i californiani hanno approfittato dell’assenza di Alperen Sengun, che ha subito commesso il suo quarto fallo e messo preventivamente in panchina. I texani hanno quindi faticato più del dovuto, concedendo il sorpasso agli stessi Lakers.

Tutto si è deciso negli ultimi minuti, con LeBron James che ha preso per mano i suoi. Di fronte a due tiri di fila realizzati da Dillon Brooks, il nativo di Akron ha risposto con una grande schiacciata, un difficile fadeway e un canestro da 3 punti alla sirena dei 24 secondi. È stato, poi, ancora lui a servire Austin Reaves per quello che sembrava essere il game winner finale. Ma i Rockets sono stati bravi a segnare velocemente per tornare a meno uno. A pochi secondi alla fine, James ha quindi realizzato un tiro libero di estrema importanza per trascinare alla vittoria i Lakers.

Da segnalare i 37 punti, 8 assist e 6 rimbalzi da parte della stella losangelina, seguita dai 27 e 10 rimbalzi di Anthony Davis.

