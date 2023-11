NBA, Tyrese Maxey realizza 50 punti e dedica la vittoria a Kelly Oubre

Prestazione monstre da parte di Tyrese Maxey il quale, nella notte, ha sfoggiato tutto il suo repertorio offensivo per trascinare i Philadelphia 76ers alla vittoria contro gli Indiana Pacers. Maxey ha infatti chiuso la sua personalissima prestazione con un bottino di 50 punti – suo career high – di cui 16 solamente nel quarto periodo. Tra le altre cose, la guardia ha registrato un’ottima selezione al chiudendo con 20/32 dal campo, condendo il tutto con 7 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate. Nel post-match, Maxey ha ringraziato i suoi compagni di squadra e, in particolare, Joel Embiid per avergli concesso l’ultimo possesso offensivo per arrivare a quota 50 punti:

“Joel voleva che arrivassi a 50 più di quanto lo volessi io. Quando mi ha dato il pallone mi ha detto ‘Adesso vai e tiri’. Questo è il motivo per cui apprezzo i miei compagni, i miei allenatori e i tifosi. È stata una grande serata e abbiamo vinto, che è la cosa più importante”.

Infine, dedica corale verso Kelly Oubre – investito qualche giorno fa e stagione a rischio per lui – sentendo anche le parole dello stesso Embiid:

“Sono sicuro che Tyrese stesse pensando a lui, come tutti noi. Abbiamo bisogno di Kelly perché è una parte importante di questa squadra. Stasera ci è mancato, ma deve prendersi il suo tempo”

Leggi Anche

NBA, i Clippers perdono ancora con Harden in campo

NBA, Scoot Henderson ai box per 2-3 settimane

NBA, I Lakers espugnano Phoenix e LeBron James si rivolge ai suoi haters