Philadelphia tira un sospiro di sollievo: niente di grave per Paul George

Niente di grave per Paul George. L’iperestensione del ginocchio sinistro che il neo Philadelphia 76ers ha subito nella vittoria di preseason contro gli Atlanta Hawks non ha causato nessun grave danno all’articolazione. Il Philadelphia Enquirer ha intervistato il nove volte All-Star, che ha confessato di aver sentito fin da subito l’infortunio e di essersi subito reso conto che era sufficientemente grave da doversi fermare. Ma rimane comunque molto positivo.

“Non sono molto preoccupato”.

Paul George si è infortunato durante un’azione difensiva, in cui era in marcatura di Jalen Johnson. In poco più di 12 minuti di gioco, prima di essere costretto a uscire, aveva già registrato 8 punti, 2 rimbalzi, 1 assist e 1 palla rubata.

Lo stesso coach dei Sixers, Nick Nurse, non sembra troppo in pensiero per la sua nuova stella. Anzi ha dichiarato di sperare che George possa tornare in campo “subito”. Di certo è una grana che si aggiunge a quella di Joel Embiid, che finora non è mai sceso in campo durante la preseason mentre recupera dagli infortuni agli arti inferiori e riposa in vista del debutto stagionale a fine mese.

Alla domanda se ci fossero preoccupazioni sulla disponibilità di Embiid per l’esordio stagionale dei 76ers contro Milwaukee il 23 ottobre, Nurse ha risposto in maniera molto vaga.

“Non sono sicuro della situazione. Ma siamo in linea con il piano che abbiamo stabilito”.

Tradotto: bisogna aspettare per avere certezze. O, per dirla come gli americane, just wait and see.

