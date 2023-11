NBA, Scoot Henderson ai box per 2-3 settimane

I Portland Trail Blazers dovranno fare a meno di Scoot Henderson per un periodo di tempo significativo. La squadra dell’Oregon ha annunciato che la terza scelta assoluta all’ultimo Draft sarà costretto a rimanere lontano dal parquet per due o tre settimane. Dopo la brutta distorsione alla caviglia destra rimediata durante la partita contro i Bucks il 1° novembre, il numero 00 si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha rivelato la presenza di contusioni ossee.

L’inizio di campagna 23-24 è stato abbastanza deludente per lui che doveva raccogliere l’eredità di Dame Lillard. Dopo cinque partite in NBA, il diciannovenne ha tirato con il 34.6% dal campo e il 9.5% da tre punti. A cui si aggiunge la media di 4 palle perse a partita contro 4.6 assist. Il passaggio dalla G-League alle “big leagues” è stato evidentemente molto sofferto dal talento di Marietta, Georgia. Rimane però difficile individuare un giocatore più importante di Scoot Henderson per il presente e il futuro dei nerorossi. Il prossimo uomo franchigia, fino a prova contraria, è lui.

Dall’infortunio, Scoot ha già saltato tre partite e ora rischia di saltarne almeno altre sette. Nella migliore delle ipotesi, Henderson potrebbe tornare il 26 novembre contro i Milwaukee Bucks.

