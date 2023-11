NBA, I Lakers espugnano Phoenix e LeBron James si rivolge ai suoi haters

Stanotte è arrivata la vittoria nella prima partita stagionale del nuovo In-Season Tournament per i Los Angeles Lakers. E’ finita 122-119 in favore degli ospiti al Footprint Center di Phoenix.

Quando due dei migliori giocatori della storia come LeBron James e Kevin Durant si affrontano, lo spettacolo è sempre assicurato: KD ha chiuso la partita con 38 punti e 9 rimbalzi mentre LBJ con 32 punti, 11 rimbalzi e sei assist.

Anche nel post-partita non sono mancate le parole di elogio di LeBron James nei confronti di Durant:

“Puoi davvero fermarlo? Lo abbiamo raddoppiato e triplicato perché è forte, anzi è fortissimo… non voglio mancare di rispetto a KD. Abbiamo fatto un buon lavoro rendendogli la vita difficile ma è un giocatore eccellente.”

In una rivalità che va avanti ormai da più di 10 anni, è sempre piacevole vedere il rispetto che nutrono reciprocamente due dei più grandi di sempre.

Come in occasione della sconfitta contro i Miami Heat di un paio di giorni fa la partita è finita punto a punto. LeBron James ha affidato nuovamente il pallone della vittoria nelle mani di Cameron Reddish che stavolta, però, non ha fallito, infilando la tripla della vittoria.

Queste sono state le parole che James ha rivolto ai suoi haters dopo la partita:

“A tutti quei fenomeni che non sanno niente di basket e che mi hanno detto che avrei dovuto tirare a Miami invece di passarla a Cam Reddish… oggi ho fatto la stessa cosa perché mi fido dei miei compagni. Farò sempre di fare la giocata giusta.”

Leggi anche:

NBA, Wembanyama impressiona Gobert: “Difficile immaginare cosa possa diventare”

NBA, Grizzlies sempre a fondo; coach Jenkins attacca l’arbitraggio: “Atroce”

Mavericks, problemi al parquet per la NBA Cup: verrà utilizzato più avanti