Sixers, Oubre Jr. in ospedale dopo essere stato investito da una macchina

Kelly Oubre Jr. è stato ricoverato in ospedale. L’ala dei Philadeplhia 76ers sarebbe stato preso in pieno da un veicolo a motore mentre era girava a piedi per il centro di Philadelphia sabato. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’abitazione di Oubre intorno alle 7 di sera. Lo hanno annunciato i Sixers.

Le sue condizioni sono rimaste stabili in ospedale. Qui è stato accompagnato da membri dello staff della franchigia e dal president of basketball operations Daryl Morey. Sarebbe stato poi dimesso già nella notte americana. Secondo Adrian Wojnarowski di ESPN, l’infortunio di Oubre comporterà una notevole perdita di tempo, ma la sua stagione non sarebbe a rischio.

Kelly Oubre Jr., has been released from a Philadelphia-area hospital, a Sixers spokesman tells ESPN. Oubre Jr., will work closely with the 76ers medical staff on treatment and care for his injuries. He is expected to miss a significant period of time. https://t.co/S1oaT6WeRc — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 12, 2023

Il 27enne Oubre è alla sua prima stagione con i Sixers, dopo aver firmato un contratto annuale al minimo salariale. Finora è stato una risorsa importante per la squadra e per coach Nick Nurse. Ha mantenuto una media di 16.3 punti a partita con il 50% dal campo (37.8% da tre punti) in otto partite. Bisognerà vedere ora che soluzioni adotterà la franchigia col miglior record nella intera Eastern Conference per sostituire uno dei suoi migliori giocatori di inizio stagione.

