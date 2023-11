NBA, i Suns battono i Pistons con i 41 di Durant: “Finalmente abbiamo vinto”

Quando esce dal campo, Kevin Durant è entusiasta: dopo tre sconfitte consecutive, i suoi Suns hanno battuto i Pistons sul punteggio di 120-106. Senza Booker e Beal, KD ha dovuto fare gli straordinari segnando 41 punti, con 14/27 dal campo e 12/12 ai liberi. A fine partita Durant ha detto:

Dopo la vittoria, l’head coach dei Suns Frank Vogel ha detto:

“Durant è straordinario. Ha veramente voluto vincere. Ha giocato bene in post, ha giocato bene nei pick and roll, in campo aperto e in transizione. Kevin Durant è davvero un giocatore eccezionale. Come tutti noi, era davvero stanco di perdere. Ha imposto la sua volontà in campo. Non è bello perdere una partita, ed è peggio perderne tre di fila”