NBA, CJ McCollum ha sofferto di uno pneumotorace

I New Orleans Pelicans hanno annunciato che CJ McCollum ha sofferto di uno pneumotorace, e non è ancora chiaro quando potrà ritornare in campo. Domenica mattina McCollum si è sottoposto a un imaging che ha evidenziato il problema al polmone destro.

Secondo Humanitas, lo pneumotorace è una patologia a esordio improvviso caratterizzata da un accumulo di aria nello spazio pleurico. Questa malattia è causata dalla rottura di una bolla, con l’aria che si accumula nel cavo pleurico comprimendo il polmone. Se non viene curato adeguatamente, si corre un rischio di collasso polmonare o di una parte del polmone.

Non è la prima volta che McCollum ha questo problema. Già in passato, nel dicembre del 2021, McCollum aveva sofferto di pneumotorace. In quel momento era ancora ai Portland Trail Blazers, e dopo il problema era stato dichiarato fuori a tempo indefinito. Ha fatto il suo ritorno in campo dopo aver risolto il suo problema il 17 gennaio 2022. La squadra aveva detto che aveva recuperato pienamente dopo due settimane e mezzo, ma aveva aspettato più di un mese per tornare a giocare.

I Pelicans hanno detto di non saper ancora quale sarà il tempo di recupero. Nelle prossime 48 ore sottoporranno McCollum a ulteriori controlli e avranno maggiori informazioni che annunceranno successivamente.

Nelle prime sei partite di questa stagione McCollum ha avuto buoni numeri, viaggiando a 21.7 punti, 4.8 rimbalzi e 5.7 assist di media. Anche grazie al loro numero 3 Pelicans hanno iniziato bene questa regular season, e hanno un record di 4-2 nonostante i tanti infortuni. Trey Murphy, Jose Alvarado e Naji Marshall devono ancora fare il loro esordio, mentre Brandon Ingram ha saltato tre partite per una tendinite al ginocchio destro. Ha fatto il suo ritorno contro Atlanta, ma ora NOLA dovrà fare a meno di McCollum.

