NBA, James Harden farà il suo esordio con i Clippers lunedì notte

Dopo la notizia dello scambio che ha portato Harden ai Clippers, il Barba è pronto a fare il suo esordio con la squadra di LA. E il debutto avverrà in una location d’eccellenza: il Madison Square Garden, dove affronterà i Knicks stanotte. In un’arena in cui si è tolto tante soddisfazioni, come il career high di 61 punti nel 2019, Harden aprirà un nuovo capitolo della sua carriera.

I Clippers non giocano da mercoledì scorso, quando hanno perso con i Lakers dopo un overtime. In questi giorni Harden ha avuto modo di allenarsi con i nuovi compagni e ha iniziato a imparare i nuovi schemi con cui giocherà. Giovedì e venerdì ha partecipato a dei 5 contro 5 con la squadra. L’head coach Tyronn Lue non ha ancora detto quale sarà il quintetto, ma i titolari dovrebbero essere Kawhi, Paul George, Westbrook, Zubac e lo stesso Harden. Lue ha detto di Harden:

“Sta imparando velocemente i nostri schemi. Stiamo capendo che giocatore potremo avere in campo, quali letture deve fare e quali scelte prendere nei pick and roll. E quindi lui ha chiesto di vedere molti filmati per poter imparare il più velocemente possibile. E il mio lavoro è essere sicuro che starà bene in campo domani notte, senza pensare troppo a quello che farà”

Dopo i problemi fisici che ha avuto nell’ultimo periodo, diversi giornalisti hanno chiesto ad Harden quali siano le sue condizioni e quanto possa giocare. Il Barba ha risposto:

“Certamente giocherò contro i Knicks. Non mi aspetto di scendere in campo e giocare 40 minuti a partita, ma non ho restrizioni. Mi sento bene. Gli allenamenti e tutti gli esercizi che abbiamo fatto, per prepararci alle partite, sono molto più difficili della partita stessa. Così che, quando è il momento della partita, è molto più semplice. Non vedo l’ora di poter tornare in campo”

