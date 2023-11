E se la NBA Cup valesse un posto ai Playoff? La proposta di Haliburton torna attuale

Come tutti gli esperimenti con finalità mediatica o di marketing, sarà solo il tempo a dirci se la NBA Cup, torneo infra-stagionale introdotto quest’anno, è destinato a diventare un appuntamento fisso. Per aumentare l’interesse le proposte non mancano. Sollecitato qualche settimana fa con altri colleghi giocatori sul tema, Tyrese Haliburton aveva messo sul tavolo la propria parlando a Yahoo Sports:

“Con questa formula tutti hanno un’opportunità di vincere. […] Credo che l’incentivo più grande sarebbe un posto automatico ai Plauoff. Se questa fosse la posta in palio, tutti la prenderebbero seriamente. […] Non so come si potrebbe implementare, ma mi piace che si stia sperimentando.”

Leggi anche:

Disastro Grizzlies senza Ja Morant: vince Portland all’overtime

Altra vittoria al cardiopalma per gli Warriors

Rookie scale contract: le team option 2024-2025 su terzo e quarto anno